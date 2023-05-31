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Власти начнут вывозить детей из Белгородской области в Воронеж
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Сегодня первые 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов будут отправлены в Воронеж, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По словам главы, ситуация в Шебекино ухудшается. Ночью по городу был нанесён массированный удар.
Ранее «Татар-информ» рассказал о том, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино Белгородской области четыре человека получили травмы.
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