Власти начнут вывозить детей из Белгородской области в Воронеж

Сегодня первые 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов будут отправлены в Воронеж, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам главы, ситуация в Шебекино ухудшается. Ночью по городу был нанесён массированный удар.

Ранее «Татар-информ» рассказал о том, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино Белгородской области четыре человека получили травмы.