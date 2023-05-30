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ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области, есть погибшие
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Вооруженные силы Украины атаковали пункт временного размещения, где находятся отмеченные жители Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела есть раненые и погибшие. Подробности уточняются.
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