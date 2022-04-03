Песков назвал санкции против Путина «переходом грани разумности»

Введение санкций против главы российского государства Владимира Путина является переходом грани разумности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По мнению официального представителя Кремля, такой поступок явно означает готовность Запада идти на любые глупости.

«Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего Президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Евросоюз объявил о персональных ограничениях не только против самого Президента РФ, но и против главы МИД России Сергея Лаврова и Премьер-министра Михаила Мишустина, а также зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и спецпредставителя Президента Сергея Иванова.

Соединенные Штаты в свою очередь тоже ввели санкции против Путина, Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу.