Песков назвал «особенными» отношения Эрдогана и Путина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган наладили особенные отношения, которые основаны на взаимном доверии и уважении, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так, он прокомментировал заявления турецкого лидера о честности в отношениях с Путиным и его негативном отношении к Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения. Вы знаете, что у Президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Макрон не обладает достаточной квалификацией, чтобы руководить государством, а также был «не честен» в разговорах с ним. При этом он подчеркнул, что его отношения с Россией и Президентом Владимиром Путиным основаны на честности и уважении.