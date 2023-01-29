Эрдоган заявил, что его отношения с РФ и Путиным основаны на честности и уважении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения с Россией уважительными, а с Президентом РФ Владимиром Путиным — основанными на честности. По его словам, руководство страны не оставляет без ответа просьбы, касающиеся развития отношений с регионами РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», — отметил он в выступлении в городе Биледжик.