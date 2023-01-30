Эрдоган: Президент Франции Макрон не обладает квалификацией главы государства

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией, чтобы руководить государством. Он рассказал о нескольких встречах со своим французским коллегой, отметив, что он был с ним «не честен».

«А мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности. Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения. И есть много разных выражений, в которых я сказал ему — пусть это останется при мне», – сказал он.

По мнению Эрдогана, из-за Макрона Париж теряет престиж на мировой арене. По его словам, Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией, а власти Буркина-Фасо потребовали, чтобы французские войска покинули страну через месяц.

«Франция быстро теряет свою репутацию в Африке», – убежден Президент Турции.

Ранее, напомним, Эрдоган заявил, что его отношения с Россией и Президентом Владимиром Путиным основаны на честности и уважении. Он также добавил, что Швецию может шокировать ответ, который Турция даст Финляндии относительно членства в НАТО.