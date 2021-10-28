Песков назвал невозможным перезапуск кампании по вакцинации от Covid-19

Сообщения о том, что в России власти перезапускают информационную кампанию по вакцинации от коронавируса Covid-19, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее о планирующемся перезапуске информационной кампании по вакцинации со ссылкой на источник в Администрации Президента написала газета «Коммерсантъ». К ней будто бы предполагается подключить волонтеров и экспертов.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также сравнил информационную кампанию с «ездой на велосипеде», так как она «должна вестись и ведется на постоянной основе». «Никакого перезапуска нет и быть не может. Кампания есть, и она будет продолжаться», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.