Очередная группа контрактников из разных районов РТ отправилась в зону СВО на Украину

Ежедневно из Татарстана в зону специальной военной операции на Украину оправляются добровольцы из жителей республики. Сегодня из Казани уезжает очередная партия контрактников – десять мужчин из разных районов республики.

«Каждый день мы отправляем служить по контракту в среднем 8-10 человек. Все кандидаты проходят серьезный отбор, который завершается медицинским обследованием и тестированием на профессиональную ориентацию. Проще говоря, мы путем проверки выбираем, где будет служить кандидат», – объяснил старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Никитин.

Фото: Полина Шевчук / ИА «Татар-информ»

Большая часть прошедших проверку контрактников – мужчины в возрасте от 30 лет, с опытом военной службы. Многие из них прошли «горячие» точки и что такое – защищать Родину – знают, как говорится, не понаслышке.

«Оставаться в стороне, когда такое творится в мире, в стране – нельзя. Я всегда хотел связать свою жизнь с армией. Сейчас самое время», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» контрактник Илья Егоров.

На прошлой неделе «Татар-информ» рассказывал о том, что немалое количество жителей Татарстана изъявило желание участвовать в военной спецоперации на Украине.