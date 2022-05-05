Володин отрицает планы по общей мобилизации в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никакой мобилизации российские власти не планируют.

«Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу», - ответил Председатель Госдумы на вопрос журналистов о возможности провести мобилизацию в эфире радио «Комсомольская правда».

Слухи о возможной мобилизации уже опровергли в Кремле. 4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя верить слухам о всеобщей мобилизации к 9 мая.

Утром 24 февраля Президент РФ Влоадимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. По его определению, операция проводится для демилитаризации и денацификации страны.