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Общество
5 мая 2022  22:19

Володин отрицает планы по общей мобилизации в России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никакой мобилизации российские власти не планируют. 

«Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу», - ответил Председатель Госдумы на вопрос журналистов о возможности провести мобилизацию в эфире радио «Комсомольская правда».

Слухи о возможной мобилизации уже опровергли в Кремле. 4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя верить слухам о всеобщей мобилизации к 9 мая.

Утром 24 февраля Президент РФ Влоадимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. По его определению, операция проводится для демилитаризации и денацификации страны.

#призыв #спецоперация на Украине
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