Песков назвал инцидент с украинским кораблем «Донбасс» у Керченского пролива провокацией

Ситуация с приближением корабля управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины к Керченскому проливу еще раз подтвердила потенциальный вред и опасность провокационных действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как российские власти расценивают произошедший инцидент.

По мнению Пескова, даже самая незначительная провокация может привести к «очень и очень серьезным последствиям». «Это то, о чем неоднократно говорил Президент [России Владимир] Путин», — добавил он.

Накануне Федеральная служба безопасности России заявила о движении корабля управления «Донбасс» ВМС Украины в сторону Керченского пролива без получения разрешения на проход и его последующем повороте назад, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников счел шум вокруг «Донбасса» «очередными информационными вбросами со стороны России». Он напомнил, что Азовское море является акваторией общего пользования и украинские корабли имеют полное право находиться там.