ФСБ заявила о движении корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива

Федеральная служба безопасности России заявила о движении корабля управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и игнорировании им требований изменить курс. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ отметили, что сегодня в 9.12 утра «Донбасс» вышел с рейда Мариуполя и «выдвинулся в направлении Керченского пролива». «Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь <…> на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — уточнили в спецслужбе.

По информации ФСБ, в 13.45 сопровождавший украинское судно корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства, касающегося прохождения Керченского пролива. Украинская сторона ответила, что «Донбасс» следовать через пролив не планирует.

При этом в ФСБ уточнили, что сейчас корабль управления «находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет» и это создает «угрозу безопасности мореплавания».

Украина, как и многие другие страны, не признает произошедшего в 2014 году присоединения Крыма к России. Соответственно, она настаивает на праве свободного прохода через Керченский пролив, что один раз уже становилось поводом для конфликта.

Корабль управления «Донбасс» был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году как плавучая мастерская проекта 304 (код NATO — Amur) под наименованием «ПМ-9». В советское время активно участвовал в походах, после раздела Черноморского флота вошел в состав Военно-морских сил Украины и получил название «Краснодон». В 2001-м переименован в «Донбасс».

После присоединения Крыма в 2014 году передан украинской стороне и перешел в Одессу. В 2018 году был перебазирован в Азовское море, пройдя под аркой Крымского моста.