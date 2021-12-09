ФСБ: Двигавшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины лег на обратный курс

Двигавшийся ранее в сторону Керченского пролива корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс, по-прежнему не реагируя на запросы российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

«Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — отмечают в спецслужбе.

При этом в ФСБ утверждают, что действия экипажа украинского судна «расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

Наряду с этим министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию вокруг «Донбасса», назвав ее «очередными информационными вбросами со стороны России», передает РБК-Украина.

«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия <…>», — заметил политик. Вместе с тем он напомнил, что Азовское море является акваторией общего пользования и украинские корабли имеют полное право находиться там.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о движении корабля управления «Донбасс» ВМС Украины в сторону Керченского пролива, о чем сообщало ИА «Татар-информ».