Песков: Мобилизованным россиянам могут списать долги по кредитам

Правительство изучает возможность введения кредитной амнистии для мобилизованных россиян. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Пока позиция четкая не сформирована. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться», — полагает он.

Ранее стало известно, что попавшие под частичную мобилизацию сохранят свои рабочие места и прежние условия труда.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.