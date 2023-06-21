Кремль упрекнул США в непредсказуемости после слова Байдена о Си Цзиньпине

Политика США очень противоречива и непредсказуема, а их менторский тон давно стал неприемлемым для большого количества государств, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на недавнее заявление американского лидера Джо Байдена, назвавшего своего китайского коллегу Си Цзиньпина «диктатором».

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Песков напомнил, что у России есть «свои плохие отношения с США свои очень хорошие отношения с Китаем».

Ранее МИД КНР выразило решительный протест и недовольство словами Байдена, который посмеялся над Си Цзиньпином, вспомнив о февральском инциденте со сбитым США воздушным шаром, который оказался разведовательным аэростатом Китая. Эту ситацию он назвал «большим конфузом для диктаторов». Свое заявление он сделал спустя всего сутки после встречи китайского лидера с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, на которой обсуждалась необходимость нормализации и отношений Вашингтона и Пекина.