Си Цзиньпин: От отношений Китая и США зависит будущее человечества

От развития отношений Китая и США и от того, как они страны преодолевать возникающие сложности, зависит будущее всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что Пекин надеется наладить взаимодействие между странами.

«Китай надеется, что китайско-американские отношения будут здоровыми и стабильными, и верит, что две крупнейшие державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный способ ладить друг с другом на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества», – цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.

Также он попросил передать привет американскому Президенту Джо Байдену.

Блинкен в свою очередь на встрече подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Пекином.

Напомним, госсекретарь США находится с визитом в Китае со вчерашнего дня. он уже успел переговорить с главой МИДа Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.