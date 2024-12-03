Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Южной Корее

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Южной Корее. Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране чрезвычайное военное положение из-за попыток оппозиции провести против него процедуру импичмента. Посольство РФ рекомендовало россиянам, находящихся в республике, воздержаться от участия в манифестациях.