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Политика 3 декабря 2024 22:13

Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Южной Корее

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В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Южной Корее. Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране чрезвычайное военное положение из-за попыток оппозиции провести против него процедуру импичмента. Посольство РФ рекомендовало россиянам, находящихся в республике, воздержаться от участия в манифестациях.

#Дмитрий Песков #Южная Корея
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