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Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Южной Корее
В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Южной Корее. Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее стало известно, что Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране чрезвычайное военное положение из-за попыток оппозиции провести против него процедуру импичмента. Посольство РФ рекомендовало россиянам, находящихся в республике, воздержаться от участия в манифестациях.
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