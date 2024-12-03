Посольство РФ призвало сограждан в Южной Корее воздерживаться от участия в манифестациях

Посольство РФ в Республике Корея призвало россиян в стране сохранять спокойствие и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, «особенно политической направленности».

«В связи с объявлением Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. Посольство следит за развитием ситуации», – говорится в Telegram-канале Посольства РФ.

Ранее Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения». В качестве причины он указал на попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.

Правящая партия и оппозиция осудили это решение. Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.