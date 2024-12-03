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Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рёнхап.
По информации агентства, ночью глава государства провел срочное заседание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.
Объявление стало неожиданным, отмечают СМИ. В свою очередь командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке работы парламента страны и всех политических партий.
UPD. Деятельность политических партий и Национального собрания запрещена в Южной Корее в связи с введением военного положения, сообщает агентство Рёнхап. Также запрещается деятельность региональных парламентов.
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