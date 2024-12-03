Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рёнхап.

По информации агентства, ночью глава государства провел срочное заседание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

Объявление стало неожиданным, отмечают СМИ. В свою очередь командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке работы парламента страны и всех политических партий.

UPD. Деятельность политических партий и Национального собрания запрещена в Южной Корее в связи с введением военного положения, сообщает агентство Рёнхап. Также запрещается деятельность региональных парламентов.