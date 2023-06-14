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Политика 14 июня 2023 17:11

Песков: Кремль считает необходимым транспарантное следствие по «Северным потокам»

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России все еще не дают присоединиться к расследованию по подрывам «Северных потоков», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль надеется на транспарантное следствие, чтобы разобраться в случившемся.

«Мы, к сожалению, по-прежнему не имеем возможности быть частью следственного процесса, следственных действий. Нас туда не допускают», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что необходимо провести международное инклюзивное расследование, чтобы установить заказчиков и исполнителей этого преступления.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября прошлого года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. В начале июня спецслужбы ФРГ вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию.

#Дмитрий Песков #политика #Северный поток #северный поток-2
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