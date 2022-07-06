Песков: Доступу зерна из России на мировой рынок мешают незаконные санкции

Российское зерно востребовано в мире, однако его доступу на внешние рынки мешают западные санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин будет заниматься «зерновыми делами», в том числе он встретится с руководителем ОЗК (АО «Объединенная зерновая компания» – прим.ред), сообщил Песков.

«Чрезвычайно важная компания, особенно в нынешней ситуации, когда наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, которые нуждаются в нем», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Препятствия он объяснил «незаконными санкциями ЕС».

Напомним, после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным начала военной спецоперации на Донбассе страны Запада начали ужесточать антироссийские ограничения. Из-за этого многие мировые логистические цепочки были нарушены. При этом Минсельхоз РФ в конце мая заявил, что в ближайшие два года экспорт зерна из России может достичь 50 млн тонн.

Ранее глава МИД ФРГ заявила, что экспорт зерна из России остался на прежнем высоком уровне.