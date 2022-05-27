Минсельхоз: В ближайшие два года экспорт зерна из России может достичь 50 млн тонн

Объем поставкок зерна из России в 2022-2023 годах может составить 50 млн тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, сейчас Россия уже может экспортировать свыше 37 млн тонн, так как в прошлом году было собрано более 120 млн тонн зерновых, включая 75,94 млн тонн пшеницы. Эксперты ожидают, что в 2022 году урожай может существенно превысить прошлогодний объем и приблизиться к максимальному.

«Урожай зерновых в Росии в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил Президент, по сути приблизится к максимальному», — сказал Патрушев.

Он также отметил, что механизм квот на экспорт зерна из России сохранится и в новом сезоне, но в случае дальнейшего укрепления рубля ведомство может поменять формулу зернового демпфера. Глава Минсельхоза не исключил, что в следующем году для поставок зерна на Дальний Восток, включая кукурузу, могут выделить отдельные квоты. Однако отмена пошлины на экспорт зерновых культур сейчас не рассматривается.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что урожай зерна в этом году может составить 130 млн тонн.