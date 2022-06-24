Глава МИД ФРГ: Экспорт зерна из России остался на прежнем высоком уровне

Объемы экспорта зерна из России с прошлого года не изменились и остаются на высоком уровне, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу российского зерна: там нет блокады. Экспорт такой же высокий, как и в прошлый год», - сказала дипломат.

Она отметила, что несколько зарубежных компаний сомневаются, смогут ли они транспортировать зерно кораблями, но правительство Германии активно работает над тем, чтобы донести до них, что зерно можно свободно вывозить из России.

После объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада начали ужесточать антироссийские ограничения. Из-за этого многие мировые логистические цепочки были нарушены.

При этом Минсельхоз РФ в конце мая заявил, что в ближайшие два года экспорт зерна из России может достичь 50 млн тонн.