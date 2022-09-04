Песков и Новак возложили вину за остановку «СП» на европейских политиков

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и курирующий топливо-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак возложили вину за остановку работы трубопровода «Северный поток» на европейских политиков. О своем видении ситуации они рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Официальный представитель Кремля заявил, что «Газпром» много лет нарабатывал реноме «надежного гаранта энергетической безопасности и надежного поставщика» и «не сделал ни одного шага», чтобы его пошатнуть.

«И если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования <…>, то это не вина „Газпрома“. Это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях», — подчеркнул Песков.

В свою очередь Новак выразил уверенность в том, что «вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке <…>». Он также напомнил о введении санкций и посоветовал европейским странам для возобновления работы оборудования привести законодательство «в соответствие с контрактными условиями».

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились 31 августа. Изначально предполагалось, что его работа будет приостановлена на три дня. «Газпром» при этом ссылался на необходимость планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Однако позднее компания объявила о полной остановке газопровода.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России из-за специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля этого года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.