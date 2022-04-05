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Официальная хроника
5 апреля 2022  15:08

Песков: Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание Путина

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На ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию руководители зарубежных стран не приглашаются. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя московского Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Главы зарубежных стран не приглашаются на ежегодное послание Президента РФ», — сказал Песков, отвечая на вопрос о якобы имеющих место планах пригласить на оглашение послания руководителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Президента Южной Осетии.

Песков также уточнил, что точная дата послания пока не определена. 

Путин 18 февраля заявил о начале серии совещаний по подготовке послания. 16 марта Путин выступил с развернутой речью на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. Президент затронул темы внешней политики, назвал меры по поддержке граждан и бизнеса, дал анализ текущей экономической ситуации. Пресс-секретарь Президента позднее отмечал, что речь главы государства не отменяет оглашения послания Федеральному Собранию.

В 2021 году послание было оглашено 21 апреля.

#Владимир Путин #послание федеральному собранию
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