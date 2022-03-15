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Здоровье
15 марта 2022  14:11

Песков: Антиковидные меры безопасности Путина сохраняются

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В Кремле, несмотря на отмену в Москве масочного режима, продолжают соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности в отношении Президента РФ Владимира Путина. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Соответствующие меры безопасности будут соблюдаться в том объеме, который рекомендован специалистами, добавил Песков. Он также уточнил, что сотрудники администрации с сегодняшнего дня не носят маски.

Ношение защитных масок с 15 марта в Москве не является обязательным. Об отмене масочного режима в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Обязательное ношение масок и соблюдение дистанции отменили и в Московской области, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #масочный режим #коронавирус
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