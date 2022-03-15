В Подмосковье отменили обязательное ношение масок и социальную дистанцию

Требование обязательного ношения масок, а также социальную дистанцию в общественных местах отменили в Московской области, сообщает РИА новости со ссылкой на в пресс-службу регионального правительства.

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что власти Московской области и Роспотребнадзор прекращают также проверки за соблюдением антиковидных рекомендаций.

Накануне обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан отменили в Татарстане.