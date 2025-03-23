Песков допустил, что разговоров между Путиным и Трампом было больше, чем сообщалось

Фото: kremlin.ru

Между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом за последние месяцы могли быть и разговоры, о которых не сообщалось официально. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (видео размещено в Telegram-канале последнего).

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Зарубин постарался уточнить ситуацию: «То есть нюансы всякие возможны, что называется?» «Я бы так ответил на ваш вопрос», – достаточно обтекаемо ответил официальный представитель Кремля.