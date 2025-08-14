Ушаков: Встреча Путина и Трампа начнется в 22.30 по Москве

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон на Аляске начнется в 22.30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Об этом рассказал журналистам помощник Президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Затем [после встречи тет-а-тет] состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», – отметил дипломат.

В состав российской делегации войдут, в частности, сам Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Президента РФ Кирилл Дмитриев.

Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но окажутся затронуты и другие темы, уточнил Ушаков.

Продолжительность переговоров двух лидеров будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Российская делегация вылетит из Аляски в РФ сразу после завершения саммита.