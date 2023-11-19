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Руc Тат
Политика 19 ноября 2023 14:57

Песков: 3% – недостаточные темпы роста для экономики, они должны быть выше

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Песков: 3% – недостаточные темпы роста для экономики, они должны быть выше
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня перед российскими властями стоит задача сохранить набранный темп роста экономики и увеличивать его. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Сейчас задача – сохранить эти темпы роста. 3% – недостаточные темпы роста, они должны быть выше. Это все понимают. Нам надо компенсировать многие пробелы», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в начале, когда западные страны начали массово вводить санкции против России, была угроза обрушения экономики, и тогда перед властями стояла задача предотвратить это обрушение и стабилизировать ситуацию.

«Собственно для этого всё и делалось. Но, наверное, вряд ли кто-то мог прогнозировать, что в этом году не 2%, как европейцы говорят, а почти 3% [роста экономики]. Это говорит о том, что у нас есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации и собранности, позволяет нам справляться с любыми ударами», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России. В этих условиях опасно, что от рестрикций они могут перейти к диверсиям и актам саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных рестрикций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели Соединенные Штаты и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что российская экономика почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года».

#Дмитрий Песков #антироссийские санкции
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