Пешеходы-переходы: в преддверии реконструкции ТЮЗ Казани запустил променад «Пешеходы-2»

Казанский ТЮЗ представил сезонную премьеру – спектакль-променад «Пешеходы-2». Зрители в течение часа будут следовать за актером Виталием Дмитриевым и заслуженной артисткой Татарстана Еленой Калагановой. От Дома актера на Щапова они пройдут по улочкам центра города и в специальных наушниках, чтобы всем было хорошо слышно, смогут присутствовать при беседе и почти этюдах актеров на одну из 17 тем.

«Мне понравилось, как Виталий рассказывал истории, когда у нас был творческий вечер историй о любви, актеры этого поколения рассказывали свои истории. Мне показалось, что Виталий способен так выйти в спектакле-променаде – не каждый актер готов на такое. Я попросил его найти себе партнёра, он выбрал Лену. Эти променады иногда будут и про экскурсию, иногда про театр, иногда про что-то ещё. У Лены большой багаж знаний. Когда ребята закончат все темы, я думаю, что мы найдем ещё пару», – рассказал главный режиссер ТЮЗа и режиссер постановки Радион Букаев.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

О чем именно пойдет разговор, попросят выбрать кого-то из зрителей с помощью «рулетки». В предпремьерный показ для блогеров и СМИ помимо наушников ассистенты раздали участникам дождевики.

К слову, потому спектакль-променад и сезонный – в плохую, холодную или дождливую погоду находиться на улице около часа будет некомфортно ни актерам с микрофонами, ни слушателям в наушниках. «Пешеходы» – спектакль-предшественник «Пешеходов-2». В нем участники прогуливались по центру города от здания ТЮЗа на Островского, 10 с заслуженными артистами Татарстана Павлом Густовым и Алексеем Зильбером. Первая версия «Пешеходов», напомним, была запущена в августе 2022 года и теперь выведена из репертуара. «Пешеходы-2» планируются в афише театра, как и их променад-предшественник прежде, до осенних холодов.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

Маршрут будет каждый раз отличаться: вектор определит выпавшая на барабане тема. «Находки и потери», «Страхи и фобии», «Продажи и покупки», «Свадьба», «Транспорт» и т.д. Например, с темой «Книги», как предположила Елена Калаганова, группа, наверняка, отправится к Национальной библиотеке Татарстана. Спектакль-променад не кольцевой, поэтому будет заканчиваться в разных местах центра Казани.

На предпремьеру выпала тема «Учеба». Актеры провели группу по Щапова, Толстого и Карла Маркса, вспоминая веселые студенческие годы в Театральном училище, казусы на сцене и отвечая на вопросы зрителей. Для последнего отведено время и предусмотрены отрывные листочки для записок на буклетах к прогулке, которые также перед началом получают попутчики «Пешеходов-2».

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

Жеребьёвкой актеры выбирают один вопрос, автору которого достанется мерч Казанского ТЮЗа. Всего одновременно прислушиваться к оживленно-театральной беседе актеров смогут до 25 человек старше 16 лет.

Как на днях на предпоказе спектакля-променада констатировал Радион Букаев, Казанский ТЮЗ вынужден вести экспансивную политику в городской среде в связи с предстоящей реконструкцией здания театра. Актеры Елена Калаганова и Алексей Зильбер, как ранее сообщал «Татар-информ», выразили огромную обеспокоенность судьбой театра и труппы в связи с тем, что театр попросили освободить здание до 27 мая.