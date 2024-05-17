Казанский ТЮЗ должен покинуть помещение театра до конца мая

Фото: пресс-служба мэрии Казани, kzn.ru

Казанский ТЮЗ должен покинуть помещение театра до 27 мая. Об этом сообщили работники театра, заслуженные артисты РТ Елена Калаганова и Алексей Зильбер, беседуя со зрителями после премьеры нового спектакля-променада «Пешеходы-2». Пресс-показ спектакля состоялся сегодня для СМИ и блогеров Казани.

При этом спикеры обеспокоены тем, что помещение для проведения спектаклей в июне театру не предоставлено. Из-за отсутствия площадки руководство театра не может сформировать афишу на первый месяц лета.

Как рассказал Зильбер журналисту «Татар-информ», о том, что нужно покинуть здание, сотрудникам театра сообщили около трех недель назад. Напомним, что ТЮЗу предстоит реконструкция. При этом найти помещение в других театрах не так просто. Например, экспериментальный театр «MOÑ» (Мон) согласился предоставить ТЮЗу свои помещения только на одну из постановок.

«Театр Камала не подходит даже для временного размещения казанского ТЮЗа. Там пространство сцены больше, и в этих условиях постановки ТЮЗа с их реквизитом и декорациями на сцене камаловского театра будет трудно адаптировать», – добавила Калаганова.

Отметим, что театральный сезон ТЮЗа длится до 1 июля. Потом весь коллектив уходит в отпуск. Однако в этом году ситуация с июньскими спектаклями остается неопределенной.