Пес бойца СВО был ранен и вернулся домой: теперь собака помогает пережить разлуку родным

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

Шаман — пес участника специальной военной операции с позывным Кобо из Мамадышского района Татарстана. Несколько месяцев он сопровождал своего хозяина на передовой. Там Шамана ранило, и он вернулся домой. А Кобо продолжает воевать. Об этом рассказала его бабушка.

«Альберт очень любил Шамана, когда бывал на побывке дома, часто брал его с собой в кабину автомобиля и возил по лесам и полям. Шамана ранило в переднюю левую лапу, и его вернули домой. В первое время после каждого громкого звука пес прятался, начинал дрожать. Теперь уже не так болезненно реагирует на звуки», — пояснила бабушка бойца Миляуша Сафина.

В зону СВО молодой человек отправился по мобилизации в 2022 году, а летом 2023 года решил подписать контракт и продолжить служить. Сегодня бабушка очень переживает за Альберта: она сама его растила с детства, как и еще троих внуков.

Миляуша верит, что Кобо вернется, потому что обещал. Шаман всегда рядом с женщиной, и благодаря псу ей легче переносить расставание с внуком.

Пока справляться с хозяйством бабушке помогают земляки. На сегодняшний день семье Сафиных в заготовке сена помогает сельское поселение.

Косьба идет на земельных участках КФХ «Аглиева»: хозяева предоставили свои поля для заготовки сена родственникам земляков, участвующих в спецоперации. В настоящее время этот вид сельскохозяйственных кормов нужен четырем семьям, две из которых проживают в Большой Шие, а две — в Новом Кумазане.

В хозяйстве Сафиных есть 25 уток, 20 бройлеров, один теленок — их приобрели за деньги, которые присылал внук с передовой.

«В районе во всех сельских поселениях ведется работа по оказанию помощи семьям контрактников в заготовке сена и дров. Составлены списки тех, кто нуждается в кормах», — заверил глава Куюк-Ерыксинского сельского поселения Фидаиль Шайхутдинов.

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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