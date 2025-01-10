Первым в Ютазинском районе брак зарегистрировал пришедший в отпуск боец СВО

Айдар и Розалия Харисовы, проживающие в селе Абсалямово Ютазинского района, связали свои отношения узами брака. Эта регистрация брака стала первой в наступившем году в муниципальном образовании.

На сегодняшний день Айдар Харисов проходит службу в зоне спецоперации. Домой он вернулся в краткосрочный отпуск еще перед Новым годом. Так что успел с детьми и супругой побывать на новогодней Елке главы района. Айдар — многодетный отец.

Супруги воспитывают троих детей. Их первенец, Нияз, родился в 2020 году, дочь Айназ — в 2021-м, а Эмилия появилась на свет в конце 2024 года.

Розалия — уроженка села Старые Уруссу, поздравить землячку с волнительным моментом пришли глава Уруссинского поселения Фания Аминова, председатель первичной женской организации поселения Зира Кашапова и председатель Совета ветеранов Равия Садыкова. Адресовав молодоженам слова самых добрых пожеланий, они преподнесли им подарки и букет цветов. Памятный подарок был вручен и от Отдела ЗАГС.

Главным пожеланием звучало скорейшее окончание военной операции, чтобы супружеские узы Харисовых всегда оставались крепкими, а домашний очаг был наполнен теплом, светом и счастливым смехом детей.

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