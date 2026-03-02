Первый зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» завершился в Альметьевске

Подошел к концу первый зональный этап XXVI Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходивший в Альметьевске.

Три дня в альметьевском ДК «Нефтьче» представляли свои таланты более 1,8 тыс. детей из шести районов и городов Татарстана: Альметьевска, Азнакаева, Бавлов, Бугульмы, Лениногорска и Ютазы. Члены жюри посмотрели около 350 номеров в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Конферанс».

В Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Татарстане Раисом РТ Рустамом Миннихановым, главной темой всех фестивальных мероприятий стали подвиги защитников Отечества и самоотверженность тружеников тыла всех поколений, отмечают организаторы события.

Зональный тур завершился гала-концертом, кульминацией которого стало награждение победителей конкурса. Награды юным артистам вручали представители властей Альметьевска и общественных организаций, а также известные деятели культуры и искусства России и Татарстана.

«Хочу выразить огромную благодарность за то, что у каждого есть возможность проявить себя. За эти несколько дней наши молодые артисты показали свои лучшие качества, у нас загорелись новые звездочки. И у них есть возможность продолжать свой творческий путь на фестивале „Наше время – Безнен заман“», – заявил руководитель исполкома Альметьевска Ильнур Фасхутдинов.

Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ и заместить председателя Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Нурия Хашимова констатировала, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» объединил множество людей.

«Сегодня на этой сцене мы видим результат плодотворной работы юных артистов, педагогов и членов жюри на протяжении трех отборочных дней в городе Альметьевске. Радует, что у каждого ребенка, вне зависимости от места проживания, есть возможность реализовать свой творческий потенциал. Не важно, где ты живешь: в селе, в деревне, городе, у каждого есть шанс стать частью большого фестивального движения», – отметила она.

Зал аплодисментами провожал каждый номер, оказались впечатлены члены жюри. «Мы вот уже 26 лет оцениваем детей и молодежь со всей республики, и с каждым годом мастерство растет. Мы можем с уверенностью сказать, что наше будущее в хороших руках, руках участников фестиваля „Созвездие-Йолдызлык“», – сказала народная артистка РФ и РТ, лауреат премий имени Габдуллы Тукая и Ильхама Шакирова, профессор Казанской консерватории имени Жиганова Зиля Сунгатуллина., поблагодарив всех родителей и педагогов.

Все участники зонального тура получили дипломы и памятные призы. Призеры отправятся в Казань для участия в суперфинале фестиваля, который пройдет в КСК «УНИКС» с 11 по 16 апреля. Председатель межрегиональной профсоюзной организации «Татнефть Профсоюз» Рифдар Хамадьяров обратил внимание на важность возможности творческого и личностного роста участников фестиваля в дальнейшем.

Следующий зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» состоится в Сарманове 3 и 4 марта.