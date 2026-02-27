В Татарстане стартовал XXVI фестиваль «Созвездие – Йолдызлык»

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В республике Татарстан начался XXVI Открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». Главной темой конкурсного сезона, объявленного в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести, станут подвиги защитников Отечества и самоотверженность тружеников тыла всех поколений, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Каждый творческий коллектив представит минимум один номер, посвященный героям. Всего к сезону подготовлено более 2,5 тысячи работ в номинациях «вокал», «хореография» и «конферанс».

Зональные этапы пройдут в десяти населенных пунктах республики. Первый состоится 27 февраля в Альметьевске. Далее эстафету примут Сарманово (3–4 марта), Агрыз (10–11 марта), Набережные Челны (13–15 марта), Аксубаево (18–19 марта), Лаишево (21–22 марта), Кукмор (24–26 марта), Апастово (28–29 марта) и Зеленодольск (31 марта – 1 апреля).

Победители зональных туров выступят в суперфинале, который пройдет в Казани в КСК УНИКС с 11 по 16 апреля. Завершится конкурсный марафон 23 апреля в КРК «Пирамида» гала-концертом, где объявят имена победителей и обладателей двух Гран-при — в номинациях «Вокал» и «Хореография».

Фестиваль, основанный в 2000 году, прошел путь от локального конкурса с 50 участниками до масштабного движения, ставшего брендовым проектом Татарстана. За четверть века через него прошли более 1,5 миллиона детей и подростков из всех уголков республики и других регионов России. Сегодня «Созвездие – Йолдызлык» — это не только творческое состязание, но и школа гражданственности и патриотизма. Участники ежегодно выступают в школах, госпиталях, больницах, дают концерты и проводят благотворительные акции для участников СВО и их семей.

Автор проекта и генеральный продюсер Дмитрий Туманов подчеркнул, что фестиваль стал платформой для раскрытия талантов независимо от места жительства. По его словам, взрослеющие воспитанники, принимая творческую эстафету от наставников, сами становятся профессионалами и педагогами для молодежи.

Фестиваль проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2016 году «Созвездие – Йолдызлык» удостоился эгиды Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО как уникальное фестивальное движение, отвечающее целям организации. Татарстанский проект стал первым молодежным в стране, получившим такую высокую оценку, и по-прежнему проводится под эгидой ЮНЕСКО.