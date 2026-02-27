В Альметьевске стартовал первый зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Альметьевске начался первый зональный этап XXVI Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В церемонии открытия в ДК «Нефтьче» приняли участие представители руководства Альметьевского района РТ, деятели культуры и искусства, общественники. Заместитель руководителя исполкома района по социальной работе Фанис Муртазин подчеркнул важность происходящего и выразил благодарность за проведение значимого фестиваля.

О длинной истории фестиваля и глубоком содержании его мероприятий напомнила народная артистка РФ и РТ, лауреат премии имени Габдуллы Тукая и премии имени Ильхама Шакирова, профессор Казанской государственной консерватории Зиля Сунгатуллина. По ее словам, фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» уже 26 лет показывают свой высокий уровень. «Это наша гордость, лицо Татарстана. В такое непростое время фестиваль занимается воспитанием детей и молодежи республики!» – добавила она.

В свою очередь заслуженный работник культуры РТ, лауреат премии Правительства РТ, обладатель Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», руководитель программы поддержки и развития культуры и искусства «Каракуз» Благотворительного фонда «Татнефть» Максим Апраксин, в этом году ставший членом жюри, заметил, что «Созвездие-Йолдызлык» – единственный фестиваль, который с первых дней заботится о каждом участнике.

«Каждый год он (фестиваль – прим. Т-и) дарит незабываемые эмоции не только юным артистам, но и членам жюри, зрителям, организаторам конкурсов», – подчеркнул он и обратил внимание на прекрасное техническое оснащение сцены, помогающее выступающим максимально раскрыть свои таланты, знания и умения.

Лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный артист Татарстана и Крыма, почетный наставник России, автор проекта и генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов поблагодарил тех, благодаря кому состоялся и продолжает жить и развиваться «национальный проект многонационального Татарстана», – Раиса РТ Рустама Минниханова и первого Президента, ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Деятель культуры процитировал слова Минниханова о том, что «наш фестиваль охватывает всех детей и молодежь республики, он доходит до каждого города, до каждого поселка и села», а также слова Шаймиева, по мнению которого «небо над Татарстаном чистое благодаря тому, что его освещают своим талантом дети республики».

«Этот свет любви родителей, бабушек, дедушек, всей республики, транслируемый через „Созвездие“, живет в ваших сердцах. Двадцать шестой фестивальный сезон объединяет уже новые поколения созвездинцев. Все они – наследники великих побед не только в искусстве и творчестве, но и на поле брани. И сегодня наши воины куют победу на фронте, защищают нашу культуру, наши славные традиции, право на счастливое детство. Начиная новый фестивальный сезон в столице нефти Российской Федерации – городе Альметьевске, мы не только будем нести свет и радость жителям нашей республики, но и будем молиться, чтобы все наши герои живыми вернулись домой», –заключил Дмитрий Туманов.