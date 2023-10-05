Первый зональный этап фестиваля «Наше время – Безнең заман» стартует 6 октября в Челнах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах в пятницу 6 октября стартует первый зональный этап XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Он будет проходить в течение двух дней – с 6 по 7 октября – в ДК «КАМАЗ».

В Автограде в эти дни соберутся более 200 участников. Всего на участие в этом зональном этапе было подано порядка 30 заявок от предприятий и организаций республики, в личном зачете – около 40 заявок. На челнинском этапе будет представлено пять команд, которые поборются за победу в общекомандном зачете.

Традиционно участники зональных этапов фестиваля соревнуются в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». В суперфинале команды также готовят визитку-презентацию «Наше предприятие – гордость нашей страны».

Второй зональный этап фестиваля состоится в Альметьевске 13-14 октября. Заключительный пройдет в Казани 20-21 октября. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля. Его проведение запланировано на 17-18 ноября. Он пройдет в Казани в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Гала-концерт на традиции пройдет в КРК «Пирамида» 20 ноября.

Призовой фонд фестиваля текущего года составляет четыре 4 млн рублей. Обладатель гран-при получит денежный приз в сумме 500 тыс. рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тыс. рублей. Команды-победители и лауреаты фестиваля будут поощрены кубками.

В прошлом сезоне в фестивале «Наше время – Безнең заман» приняли участие более 1600 человек – представители 185 предприятий, организаций и учреждений. Всего за 10 лет проведения форума его участниками стали более десяти тысяч человек. Традиционно в фестивале принимают участие представители учреждений, предприятий, организаций Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет.

Необходимость поддержки кадров на заседании Госсовета по молодежной политике отмечал Президент России Владимир Путин. «Отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодежью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей», – подчеркнул глава государства.

Важность повышения престижа рабочих профессий подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников гала-концерта фестиваля прошлого года.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Татарстана могут проголосовать за фестиваль «Безнең заман» на карте достижения.рф.