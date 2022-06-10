Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Польше

В Польше выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, сообщает РИА Новости.

«У нас было около десяти подозрений на оспу обезьян, образцы исследуются. Десятое июня — день, когда у нас первый случай», — сказал глава польского Минздрава на пресс-конференции.

Пресс-секретарь ведомства Войцех Андрусевич рассказал, что сейчас инфицированный пациент изолирован в госпитале.

Оспа обезьян — это редкая инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Со временем на лице и разных частях тела появляется заметная сыпь. Чаще всего этим заболеванием страдают жители Африки. Однако в последние месяцы специалисты в разных странах Европы и Америки, а также в Австралии начали сталкиваться с десятками случаев заражения. Пока не установлено, как именно распространяется вирус.

В Нигерии 30 мая зафиксировали первый летальных исход от этого заболевания. А в начале июня стало известно об одном зараженном в Марокко, приехавшем из Европы.