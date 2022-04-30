Первый республиканский Пасхальный бал: православная молодежь Казани вводит новую традицию

В Казанской ратуше прошел первый республиканский Пасхальный бал, участниками и зрителями которого стали преимущественно представители православной молодежи региона. Гости съехались из Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя и, конечно, из самой Казани – не менее трехсот непосредственно танцующих девушек и юношей и созерцателей красивой традиции, введенной Петром I.

Тема самого бала, к слову, была тесно связана с Петром Великим: в этом году в России множеством мероприятий в разных городах страны будут отмечать 350-летие со дня рождения последнего русского царя и в то же время первого императора. Ассамблеи – светские увеселительные встречи с балами, пиршествами и потешными огнями (салютами) – были введены в традицию России именно Петром I. Гостей первого республиканского Пасхального бала в столице РТ приветствовал сам Петр Великий с супругой Екатериной I, роли которых исполнили участники театральной студии молодежного отдела Казанской епархии при храме Сергия Радонежского Дмитрий Коноплёв и Екатерина Батаева.

«Традиционно мы в Казани проводили Сретенские балы, приуроченные к большому христианскому празднику Сретения Господня. Но по всем известным обстоятельствам (ухудшение эпидобстановки по коронавирусу – прим. Т-и) в этом году Сретенский бал, который планировался 13 февраля, было решено перенести на более благоприятное время. Так как даты проведения передвинулись ближе к Пасхе, мы переименовали его в Пасхальный бал и заодно решили завести новую традицию – проведение в Татарстане Пасхальных балов. Так что сегодня у нас состоялся первый республиканский Пасхальный бал», – рассказал «Татар-информу» руководитель молодежного отдела Казанской епархии Артем Гаранин.

По предварительным онлайн-заявкам желающих оказаться на балу (с учетом действовавших эпидограничений) набрали 250, фактически участников собралось не менее 300. Из них танцующих 50 пар. В преддверии бала с ними проводились подготовительные занятия – репетиции, а в самой бальной зале Ратуши сориентироваться в хореографии ребятам помогали профессионалы из студии исторического танца Fleur de la danse.

«Удалось провести всего четыре репетиции. Хотелось бы и нужно бы, конечно, больше, но мы были ограничены в возможностях в связи с тем, что перед Пасхой был длительный Великий пост», – пояснил Гаранин.

Пасхальный бал проходил по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Его словесное напутствие участникам и гостям мероприятия передал Дмитрий Коноплев, исполнявший роль хозяина бала Петра I. Митрополит Кирилл известный любитель и основатель традиции балов на предыдущем месте службы – в Екатеринбурге.

«Мы сегодня собрались здесь в пасхальную неделю ради такого замечательного события. И вы можете ощутить, что вы все – часть большой красивой русской культуры. Через свою культуру, любовь к настоящему мы меняемся к лучшему сами. Я желаю вам совершенствоваться в духовном развитии. Помните, что вы всегда объединены общим духом», – напутствовал меценат восстановления (ктитор) молодежного храма Сергия Радонежского, президент международной неправительственной организации «Великий Волжский путь», профессор Казанского юридического института МВД России Максим Андреев.

За живую музыку на балу отвечал военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии под управлением майора Вадима Кравчука. А помимо танцев, были в этот вечер и романсы, и викторины, и коллективные игры для знакомства многочисленных участников и гостей между собой. В числе последних, к слову, помимо православной молодежи, были и приверженцы других конфессий Татарстана.