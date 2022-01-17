Организаторы Сретенского бала в Казанской ратуше открыли регистрацию танцующих и зрителей

В Казанской ратуше 13 февраля состоится Сретенский бал, организуемый молодежным отделом Казанской епархии. Участниками большого светского мероприятия по мотивам религиозного праздника смогут бесплатно стать все желающие (причем как в качестве зрителей, так и в качестве танцующих), но строго по предварительной регистрации. Для тех, кто захочет не только посмотреть, но и присоединиться к танцевальной программе, стартуют бесплатные вечерние курсы хореографического минимума.

«Исходя из площади помещения, мы готовы принять [к участию] определенное количество человек. Ну, и эпидобстановка [с коронавирусом] меняется. На данный момент мы готовы зарегистрировать 250 человек — это и танцующих, и зрителей», — рассказал «Татар-информ» руководитель молодежного отдела Казанской епархии Артем Гаранин.

Сретенский бал 2022 года станет девятым для Казани. Мероприятие предполагает путешествие по балам от ассамблей Петра I до эпохи Пушкина. При этом событие напрямую связано со значимым христианским праздником — Сретением Господним, которое отмечается 15 февраля. Этот день начали отмечать еще в IV веке, а в VI веке в Византии его сделали государственным праздником. Верующие отмечают 40 дней со дня рождения Иисуса Христа, когда Богородица принесла его в Иерусалимский храм. Сретение — это, собственно, встреча человечества в лице старца Симеона с Богом (долгие годы по предречению ангела ожидавший этого старец в Храме взял Иисуса на руки).

Фото предоставлено участниками Сретенского бала

Сретение Господне считается молодежным торжеством, днем православной молодежи. Светский бал как форма празднования дает молодым людям возможность познакомиться друг с другом. Кроме того, у славянских народов это первая встреча зимы с весной. Согласно этому поверью, на Сретение зима борется с весной, и если в этот день стоит мороз, то холода продержатся еще долго, а весна будет затяжной и прохладной. Из-за неустойчивой погоды в это время года также полагали, что если отправишься на Сретение в дорогу, вернешься не скоро.

Организаторы Сретенского бала в Казанской ратуше ограничивают возраст танцующих границами от 14 до 35 лет, при регистрации на мероприятие необходимо будет заполнить в том числе поле «возраст». Впрочем, по индивидуальному согласованию с организаторами не исключено участие и присутствие белее юных и старших гостей.

«На нас вышла группа, говорят, нас 40 человек возраста 60+. Как нам принять такую группу на молодежный бал?.. Пришлось ввести возрастное ограничение», — объяснил вынужденное ранжирование участников по возрасту Артем Гаранин.

Кроме того, для допуска на Сретенский бал организаторы при электронной регистрации также спросят о наличии сертификата о вакцинации от Covid-19.

Репетиции для участников бальной программы планируется проводить дважды в неделю по вечерам. Первая встреча-урок состоится сегодня в 18.30 на Япеева, 2 — в церкви Сергия Радонежского. Время дальнейших занятий будет выбрано после обсуждения с потенциальными танцорами.

«Репетиции будут проходить в вечернее время на двух площадках — на Чистопольской, 30 в храме священномученика Кирилла, митрополита Казанского, и на Япеева, 2 в храме преподобного Сергия Радонежского», — предварительно сообщил Артем Гаранин.

Подать заявку на участие (в качестве зрителя или танцора) в Сретенском балу можно будет до 12 февраля (при соблюдении количественного регламента участников) по ссылке. Зрители смогут наблюдать за происходящим с балкона основного зала.