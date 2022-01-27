Митрополит Кирилл отсрочил дату Сретенского бала из-за осложнения эпидситуации с Covid-19

Девятый по счету республиканский Сретенский бал, который молодежный отдел Казанской епархии планировал провести в Казанской ратуше 13 февраля, приурочив ко дню празднования Сретения Господня, отложен на неопределенный срок. Предупреждение об этом разослали организаторы мероприятия всем, кто уже успел подать заявку на участие и присутствие в качестве зрителей.

«По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 9-й Сретенский бал переносится на более благоприятный период. Прием заявок остановлен», — сказано на странице электронной регистрации на бал, открытой еще в конце декабря.

Руководитель молодежного отдела Казанской епархии Артем Гаранин уточнил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ», что бал не отменяется, а именно переносится, пока на неопределенный срок — до улучшения эпидобстановки.

«Тем не менее мы надеемся продолжить подготовку к балу и, в частности, репетиции, поскольку, чтобы проводить бал в ту или иную дату, всё равно нужно составить программу танцев, выучить выходы, движения. Пусть не при полной численности желающих и уже зарегистрированных, а как-то небольшими отдельными группами, но мы запросили благословения митрополита на проведение репетиций. Ждем ответа. Пока же приостановлено и проведение репетиций к балу», — пояснил Гаранин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что темой Сретенского бала в этом году объявлен исторический промежуток «От Петра Первого к Александру Пушкину».

Большое светское мероприятие напрямую связано со значимым христианским праздником — Сретением Господним, которое отмечается 15 февраля. Его начали отмечать еще в IV веке, а в VI веке в Византии сделали государственным праздником. В этот день верующие отмечают 40 дней со дня рождения Иисуса Христа, когда Богородица принесла его в Иерусалимский храм. Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом (долгие годы по предречению ангела ожидавший этого старец в Храме взял Иисуса на руки).

Сретение считается молодежным торжеством, днем православной молодежи. Светский бал как форма празднования дает молодым людям возможность познакомиться друг с другом.