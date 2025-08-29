Первый престольный праздник и освящение колоколов: в храме на Казанке прошли торжества

Сегодня престольный праздник отметил недавно отреставрированный храм-памятник Спаса Нерукотворного на реке Казанке. Божественную Литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вместе с ним служил митрополит Вятский и Слободской Марк. Праздник посетили председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и многие из тех, кто приложил усилия для того, чтобы храм зажил новой жизнью. Сегодня здесь освятили колокола для будущей звонницы храма.

Новой жизнью после долгого запустения храм зажил 21 июля этого года – в этот день его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл в Казань по случаю празднования Дня Казанской иконы Божией Матери.

Реставрировать святыню начали в прошлом году – за это время удалось вернуть церкви былой облик, обустроить территорию, построить мост, ведущий от берега к острову, где стоит храм, и многое другое. Место изменилось до неузнаваемости.

29 августа православные празднуют день перенесения Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь. Спас Нерукотворный – считается первой иконой в христианстве. Согласно преданию, Иисус Христос умылся и обтер лицо о ткань, убрус, на котором отпечатался его лик. Святыня особо почитается православными, особенно воинами. Стяги с образом Спаса Нерукотворного, пожалуй, есть едва ли не в каждой воинской части, где служат православные. С образом бойцы идут в бой, вешают его на танки, хранят в блиндажах – он вдохновляет их на подвиги и дает духовную поддержку.

Храм на Казанке после восстановления стал главным храмом российского воинства в Татарстане. Сюда приходят помолиться за тех, кто находится на передовой и отдал свою жизнь за Отечество.

Спас Нерукотворный – имеет особое значение и для байкеров. Представители мотосообщества «Ночные волки» тоже пришли сегодня на службу. Некоторые из них приехали из Кировской области.

«Мы приехали вместе с нашим владыкой Марком – он тоже, как и мы, байкер. Здесь в Казани есть филиал “Ночных волков”, мы встретились с ним, пообщались. Завтра будем праздновать день города вместе с казанцами», – поделился планами Александр Хартингер.

Гости были удивлены необычной формой храма – выполнен он в виде усеченной пирамиды.

«Первый раз вижу такой храм. Еще и на воде стоит – удивительное место. Слава Богу, посчастливилось помолиться сегодня здесь. Спас Нерукотворный мы носим всегда при себе – он изображен на наших нашивках. Сегодня, когда идут боевые действия, образ особенно важен. Мы стараемся помогать нашим бойцам, ездим в добровольческий полк имени святого князя Александра Невского, помогаем с гуманитаркой. Сегодня каждый должен помогать, это наш долг», – отметил байкер.

После окончания службы священство вместе с верующими прошли крестным ходом вокруг храма – сегодняшнюю службу впервые спустя почти сто лет сопровождал колокольный звон. Пока здесь поставили малую звонницу – большие колокола пока еще ждут установки. Сегодня их освятил Митрополит Кирилл.

«Сегодня мы освятили колокола для этого храма. Отлиты они по старой доброй русской традиции на старом колокольном заводе, который находится в городе трех святых – Романово-Борисоглебске (современный Тутаев – прим. ТИ). Надеюсь, эти колокола в скором времени будут звучать здесь, на этом островке любви божией, сделанном трудами Олега Владимировича Коробченко, одного из помощников нашего Раиса. Огромное ему спасибо», – обратился к собравшимся владыка.

Также он отметил важность воссоздания храмов, закрытых в советские годы.

«Наша задача только молиться и Бога благодарить за то, что мы являемся свидетелями не разрушения наших святынь, а их воплощения в жизнь, их реставрации, нового рождения. Храм, в котором мы сейчас находимся, посвящен всем войнам, душу свою положившим за нашу Родину. И мы сегодня прежде всего поминаем их, Царствия им Небесного и вечный покой», – сказал митрополит Кирилл.

Затем правящий архиерей перешел к церемонии награждения – медали и благодарственные письма вручили тем, кто внес свой вклад в воссоздание церкви.

Награды был удостоен Юрий Камалтынов. Он поблагодарил владыку за оценку своего труда и поделился воспоминаниями о храме из своего детства.

«Было сделано много, чтобы на карте республики появилась еще одна “звездочка”. Я смотрю, здесь присутствуют люди старшего поколения – мы с вами помним, что здесь происходило раньше. Я пацаном, лет 50 назад, лазил здесь с друзьями. Мы отдирали фанеру, забирались внутрь и видели разруху. Сегодня это светлый храм и огромное спасибо Его Святейшеству и всем тем, кто этот храм восстановил», – рассказал он.

Наградили сегодня также Ивана Гущина.

«Хочу поблагодарить Раиса Республики Татарстан – без его поддержки ничего бы не получилось. Многие люди трудились над этим храмом. Хотел бы отметить труды реставраторов. Неимоверными усилиями были выполнены сложные инженерные решения за очень короткий срок – всего год. Дорогой владыка, я хотел поблагодарить вас за соработничество. У нас еще много храмов, которые нуждаются во внимании комитета, Правительства республики и всех вас. Только совместными усилиями мы сможем восстанавливать такие объекты», – отметил председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В завершение праздника владыка поручил раздать всем иконы с изображением Спаса Нерукотворного и орехи – сегодня по традиции совершается освящение урожая орехов, в народе праздник также называют Ореховый Спас.