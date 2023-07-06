Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям

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Первый опытный модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«Испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика», — пояснили в корпорации.

Ранее стало известно о прохождении самолетом программы заводских испытаний.

Серийное производство модернизированных ракетоносцев Ту-160М организовано на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 будут получать самолеты, построенные с нуля. Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ Владимир Путин.



Новая версия бомбардировщика сохранила прежний внешний облик, но создается на новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В Ту-160М на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. В рамках программы перезапуска производства «стратегов» на Казанском авиационном заводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов.