Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям
Первый опытный модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.
«Испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика», — пояснили в корпорации.
Ранее стало известно о прохождении самолетом программы заводских испытаний.
Серийное производство модернизированных ракетоносцев Ту-160М организовано на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 будут получать самолеты, построенные с нуля. Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ Владимир Путин.
Новая версия бомбардировщика сохранила прежний внешний облик, но создается на новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В Ту-160М на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. В рамках программы перезапуска производства «стратегов» на Казанском авиационном заводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»