«Первый абзац как заголовок, только хитрее»: в «Татмедиа» прошел мастер-класс Грумбкова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В медиахолдинге «Татмедиа» генеральный директор и главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики Борис Грумбков провел мастер-класс по своей книге «Приемы хорошего текста». Участниками встречи стали татарстанские главные редакторы, рядовые журналисты и PR-специалисты.

Медиаэксперт подробно рассказал о своем видении универсальных алгоритмов написания и редактирования текстов – от информационных до художественных. Приемы, о которых шла речь, по его словам, применимы в любом формате: от газетной статьи до пресс-релиза, от поста в соцсетях до авторского очерка.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Есть некий идеальный алгоритм, к которому нужно стремиться. Мы для себя его так и выстроили: сначала пишем черновик, потом редактируем, приводим его к завершенному виду. Причем этот подход универсален – он работает как для газетных материалов, так и для интернет-текстов, пресс- и пострелизов, даже художественных произведений», – отметил Борис Грумбков.

Особое внимание он уделил роли первого абзаца. «Первый абзац – как заголовок, только хитрее. Мы его часто пишем в самую последнюю очередь, когда уже понятна структура всего текста. Он должен сразу сообщать суть, как новость, но при этом зацепить, заинтриговать, заставить читать дальше», – подчеркнул медиаэксперт.

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Редактирование, по мнению Грумбкова, – один из важнейших этапов работы над текстом. Оно не только улучшает качество текста, но и требует от автора внутренней дисциплины:

«Проблема в том, что мы эмоционально связаны со своими черновиками. Над каждой фразой бьемся, потом жалко удалять. Поэтому совет простой: отвлекитесь. Если есть возможность – отложите текст на день-два. Если сроки поджимают – переключитесь хотя бы на десять минут. Это даст возможность вернуться к тексту с новым взглядом, – рассказал он. – Мы всегда советуем редактировать минимум два раза. Потому что каждый раз находишь что-то, что можно улучшить. Главное – вовремя остановиться. Иначе можно редактировать бесконечно».

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Особенностью своей книги спикер назвал то, что каждый прием проиллюстрирован цитатами великих авторов, когда-либо работавших в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Встреча в АО «Татмедиа» прошла в рамках самого протяженного мотопробега в мире, посвященного 80-летию Великой Победы. Его маршрут длиной более 10,5 тыс. километров проходит от Тихого океана к Балтийскому морю.