Первые самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году

Первые самолеты Ту-214 российские авиакомпании начнут получать уже в следующем году. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации. Решения об этом приняты. Уже сейчас началось строительство новых самолетов», — рассказал Слюсарь.

По его словам, самолет будет достаточно комфортным для пассажиров — новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки отвечают всем международным требованиям.

Необходимость наращивания серийного производства Ту-214 появилась на фоне усиления санкционного давления на Россию после объявления Президентом Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине, прекращения поставок самолетов Airbus и Boeing и отказа стран Европы и США от техобслуживания и поставки запчастей для уже имеющегося парка российских авиакомпаний.

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял, что Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова планирует выпустить в перспективе до 2025-2026 годов 20 самолетов Ту-214 для авиакомпаний России. Для этого предприятие намерено увеличить штат сотрудников.