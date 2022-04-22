Казанский авиазавод планирует увеличить штат для производства самолетов Ту-214

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова рассматривает возможность расширения штата для производства самолетов Ту-214. О нехватке специалистов со ссылкой на директора предприятия Николая Савицких сообщает ТАСС.

«Мы сейчас готовим расчеты по загрузке. <...> [Наблюдается нехватка] всех специалистов: и рабочих, и инженеров, и технических работников. <...> Мы проработали программу дооснащения, в принципе, все на сегодняшний день вопросы мы проработали. В том числе и набор численности, и подготовку кадров», — рассказал он изданию.

Эту же проблему поднимал и глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов.

По словам Савицких, необходимое число специалистов будет рассчитываться исходя из параметров кооперации с предприятиями Объединенной авиационной корпорации. Кроме того, заводу необходимо проработать ряд вопросов по импортозамещению.

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин рассказал, что на Казанском авиационном заводе до 2025–2026 года планируется выпуск 20 самолетов Ту-214 для российских авиакомпаний.