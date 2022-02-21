Первые поезда с жителями Донбасса прибудут в Брянскую и Орловскую области 22 февраля

В Брянской и Орловской областях 22 февраля ожидается прибытие первых составов с жителями Донецкой и Луганской народных республик. В регионах будет введен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС.

«Дано поручение — в каждом районе будет открыт отдельный пункт временного размещения для использования по необходимости. Мы введем региональный статус ЧС, чтобы могли оперативно использовать средства резервного фонда», — сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, в регионе уже развернуто шесть пунктов временного размещения на базе санатория, детских лагерей, центров реабилитации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что все прибывшие будут протестированы на наличие Covid-19. Он обратил внимание на то, что для прибывших с коронавирусом детей и взрослых предусмотрено размещение в отдельных медицинских учреждениях.

«Для детей у нас определено одно лечебное учреждение — это детская больница, корпус для ковид-больных, для взрослого населения — это четвертая городская больница», — рассказал губернатор.

18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. О готовности принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР заявили 43 региона России.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов также выразил готовность принять эвакуированных жителей Донбасса. Он поручил Правительству республики подготовить все необходимое для их приема.