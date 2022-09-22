Первые четыре дома нового жилого комплекса у речпорта Казани сдадут в 2025 году

В Казани дан старт строительству первого жилого комплекса в рамках реновации территории речного порта. Четыре дома нового ЖК будут сданы уже в 2025 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь группы компаний «СМУ-88» Айрат Габдулбаров во время экскурсии по участку.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предполагается, что в жилом комплексе будет 20 домов переменной этажности на 1000 – 1100 квартир. Около 14 домов будут иметь 9 – 11 этажей. Три дома, высотные, – по 20 этажей. Доминанты будут на трех точках», – рассказал спикер.

По словам Габдулбарова, о стоимости квадратного метра будет объявлено до конца этого года, когда откроются продажи квартир. Жилье здесь будет только премиум и элитного класса. «Это уникальное для города пространство требует соответствующего отношения, поэтому квартиры здесь будут очень высокого класса. Запланирован подземный паркинг. Стройка будет круглогодичной», – заметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина добавила, что раньше этот участок использовался для хранения инертных материалов, а теперь на площадке площадью шесть гектаров построят около 100 тыс. кв. метров жилых и коммерческих помещений.

«На всю территорию разработана общая концепция. И для каждого застройщика даем небольшое техническое задание. Дома необычной формы будут хорошо смотреться с воды. По периметру будут располагаться несколько стоянок для маломерных судов. Внутри территорию будут обслуживать электробусы», – подчеркнула главный архитектор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитие территории пройдет в два этапа. Проект планировки первого этапа площадью 71,2 гектара предполагает строительство 337 тыс. кв. метров жилья, школы на 1224 места и восьми детских садов на 1380 мест, прогулочной набережной протяженностью 1,3 километра и сквера. Второй этап находится в разработке. Общая площадь территории, где пройдет реновация, составляет 287 гектаров.

Здесь будут сохранены артефакты и объекты, напоминающие об истории этого места, а существующие старые башенные краны по периметру береговой линии и корабли в гавани переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные места.