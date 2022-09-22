Минниханов и Метшин дали старт реновации территории речного порта Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин дали старт строительству первого жилого комплекса на территории речного порта и ее реновации. На церемонии закладки первого камня в районе улицы Портовая руководитель республики отметил, что этот проект будет успешным и востребованным.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Было несколько попыток подойти к этой площадке, были разные проекты. Если посмотреть на Казань, то выхода к Волге вообще нет. Всё есть, кроме того, чтобы люди могли жить и наслаждаться вот этой красотой. Мне понравились системность и уникальный подход к решению этой задачи», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что в городе необходимо создавать комфортные условия для проживания. «Это будет другой уровень комфорта, это новая глава архитектурных решений для нашей столицы. Вот такой высокий стандарт. Я прошу инвесторов учесть — это должен быть пример, к которому наш город должен стремиться. Увидите — оказаться здесь, жить в этом микрорайоне будет престижно и очень комфортно», — заметил Президент РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старт реновации территории речпорта Метшин назвал «историческим моментом». «Сегодняшний день у нас особенный. Мы живем на Волге, но видим ее только тогда, когда взлетаем на самолетах или выезжаем на нашу великую реку. Как Петр I прорубил окно в Европу, Рустам Нургалиевич, мы во главе с вами прорубаем окно на родную Волгу и даем старт большому проекту», — заявил мэр Казани.

Предполагается, что новый жилой комплекс будет представлять из себя среднеэтажную квартальную застройку с жилой площадью более 100 тыс. кв. метров. В архитектурной концепции ЖК предусмотрено отражение татарской национальной идентичности, например, образ башни Сююмбике в очертаниях зданий. При выборе фасадных и цветовых решений архитекторы учли образцы татарской национальной вышивки XIX века.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируется, что здесь появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Многофункциональная застройка будет преимущественно средней этажности в сочетании с высотными доминантами в ключевых градостроительных точках. Территория окажется насыщена общественными и культурными площадками и общедоступна. Предусмотрена пешеходная связь с центром Казани.

Развитие территории пройдет в два этапа. Проект планировки территории первого этапа площадью 71,2 гектара предполагает строительство 337 тыс. кв. метров жилья, школы на 1224 места и восьми детских садов на 1380 мест, прогулочной набережной протяженностью 1,3 километра и сквера. Второй этап развития территории находится в разработке. Срок реализации проекта — ориентировочно десять лет.

Идея реновации территории речпорта принадлежит Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.