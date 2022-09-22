На новой набережной у речпорта Казани хотят построить «поворотный» мост как в Копенгагене

Набережную протяженностью 12 километров с «поворотным» мостом планируют построить в рамках реновации территории речного порта Казани. Об этом сообщила журналистам главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина во время экскурсии по участку.

«Есть технологии с поворотной секцией на опоре моста. То есть во время прохождения судов пролет разворачивается, и судно проходит. Такой мост есть в Копенгагене, там даже несколько секций поворачиваются параллельно. Но руководство может предложить что-то другое. Мэр Казани Ильсур Метшин поставил задачу, чтобы мост был построен на высшем уровне», – рассказала спикер.

По словам Тухватуллиной, планируется построить вело-пешеходный мост, по которому также смогут ходить электробусы. «Машины там ездить не будут. Планируется, что примерно через каждые 400 – 500 метров на набережной будут какие-то активности, чтобы прогуляться по ней было интересно и детям нескучно», – отметила она.

Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от проектируемой территории и составит 72 гектара, из них 30 гектаров — парки и скверы. «Для сравнения: в других городах площадь озеленения примерно 15%», – подчеркнула главный архитектор Казани.

Напомним, сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин сегодня дали старт строительству первого жилого комплекса на территории речного порта и ее реновации.